Op de showkalender van de Men’s Fashion Week in Milaan stonden oorspronkelijk vier ‘fysieke’ (zoals dat tegenwoordig heet) modeshows, waaronder Fendi. Vier fysieke catwalkshows in plaats van de gebruikelijke vijftig à zestig showevenementen; de rest showde òf niet òf digitaal. Kort voor aanvang de Fashion Week verdwenen, in het kader van de Covid-maatregels, ook de vier fysieke shows van de kalender. Fendi showde de allernieuwste herencollectie voor winter 2021 2022 uiteindelijk zonder publiek. Achter gesloten deuren (zoals dat tegenwoordig heet).

De herencollectie van Fendi voor winter 2021 2022 beweegt zich tussen droom en werkelijkheid, een beetje zoals wij ons in deze periode allemaal voelen. Dagen en avonden, leisure en business, ontwaken en slapen, alles loopt door elkaar.

Aan de ene kant zien we op de catwalk van Fendi klassieke, elegante outfits zonder tijd. Het kleurenpalet is sober. De jasjes en overjassen hebben klassieke snitten maar zijn tweezijdig te dragen. Sommige jasjes houden het midden tussen blazer en overhemd. De truien doorbreken de ‘normaliteit’ met een uitzonderlijke vormgeving (zie de foto’s).

Opvallend zijn verder de bermuda’s voor de winter, de tricot broeken, de zachte truien met grote col, de wollen spencers met kleurrijke ‘schetstekeningen’, de doorgestikte broeken en bermuda’s. Het geheel mondt uiteindelijk uit in surrealistische fantasieën en neonkleurige, doorgestikte creaties.

Ook de mode accessoires voor winter 2021 2022 doen surrealistisch aan, mede door de ongebruikelijke formaten van rugzakken die de functie van mini trolley hebben en weekendtassen in ongewoon klein formaat.

ADVERSUS