Een moderne, dynamische, sportieve man die er zijn eigen stijl op nahoudt en duidelijke ideeën heeft over wat mooi is. Dat is de man die Eleventy met de nieuwe herencollectie voor herfst winter 2021 2022 kleedt.

Eenvoud, relax, inspiratie vormen de leidraden in deze nieuwe collectie voor herfst winter 2021 2022 waarin comfort, kwaliteit, research en oog voor detail hoofdrolspelers zijn. De materialen zijn zorgvuldig uitgezocht, en exclusief, maar tegelijkertijd ook licht en gemakkelijk, met het oog op thuiswerken.

Opvallend zijn de lichte jasjes zonder voering die aan twee kanten gedragen kunnen worden. Daarnaast zijn er casual jasjes in de vorm van oversize overhemden in comfortabele tricot maar wel met een professionele allure.

Het silhouet van deze collectie comfortabel. De broeken met bandplooi zijn een must-have. Hetzelfde geldt voor de stijlvolle joggingbroeken en de spijkerbroeken met scherpe snitten. De knitwear is vervaardigd met een techniek zonder naden. De bomber jacks zijn gevoerd met zachte wol.

Kortom, deze nieuwe collectie van Eleventy voor herfst winter 2021 2022 is geraffineerd, maar ook draagbaar en modern. Bekijk de foto’s maar eens en laat je inspireren.

