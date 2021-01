The (Re)set is de titel die het modehuis Ermenegildo Zegna zijn allernieuwste herencollectie voor winter 2021 2022 meegeeft. Artistiek directeur Alessandro Sartori kiest voor deze collectie een andere definitie van stijl. Nog altijd een stijl die uitblinkt door vakmanschap en hoogwaardige materialen, maar ook een stijl die vloeiender is, waarin openbaar en privé leven, en persoonlijke en openbare ruimte, door elkaar lopen. Deze ‘fluiditeit’ waarin indoor en outdoor leven, loungen en werken, naadloos in elkaar overgaan, komt tot uiting in de allernieuwste herencollectie van Zegna.

In de collectie staat jersey, bij uitstek een elastisch materiaal, centraal. De snitten zijn vloeiend en comfortabel. Gemakkelijke track pants worden met handgemaakte jersey slippers gedragen. Overjassen worden stijlvolle kamerjassen met sjaalkragen. De klassieke ‘chore coat’ (korte werkmansjassen) krijgen zachte, vloeiende lijnen en worden met stoffen ceintuur en overslag in de taille dichtgeknoopt.

De collectie vertoont opvallend weinig naden en veel outfits zijn monochroom, dus van top tot teen in dezelfde kleur uitgevoerd. Het kleurenpalet is ingetogen en opvallend zacht: camel, beigeroze, chocoladebruin, varengroen, rookgrijs, modder, met hier en daar een oranje accent. De stroom aan mononchrome outfits wordt slechts één enkele keer onderbroken door pied-de-poule fantasieën die lukraak in een jacquard patroon zijn geplaatst.

De hele collectie straalt luxe en comfort uit. Bekijk de foto’s maar eens en laat je inspireren voor jouw modelook.

