De herencollectie van Iceberg voor winter 2021 2022 is een mix van luxury en sportswear, van club culturen en innoverende knitwear technieken

Brit Pop, underground rap en acid rock uit de jaren ’90. Al deze invloeden zijn terug te vinden in de allernieuwste herencollectie van Iceberg voor winter 2021 2022. De look is cool, maar tegelijkertijd ook fris en casual.

Joggingbroeken, hoodies met cartoons, stoere, gewatteerde jacks, ironische ritsen en grafische details… De basis is sportief maar de uitstraling is luxe en cool, en ‘athleisure’ is het sleutelwoord.

De kleuren variëren van klassieke cameltinten tot ivoor, grijs en zwart, met hier en daar een rood item en fantasieën in kleur. De outfits zijn gewaagd. Van de rap cultuur uit de jaren ’90 neemt Iceberg de functionele sluitingen, de tech-meets-knit texturen en de gewatteerde 3D-details over. Stripfiguren als Peanuts Snoopy en Woodstock die op oversize truien prijken, ontdramatiseren de collectie.

