Wat we dragen weerspiegelt onze essentie, spreekt voor ons, vertelt de wereld wie we zijn. Het verhaal dat Miguel Vieira in de wintercollectie 2021 2022 vertelt, spreekt van mensen die vertrouwen hebben in hun uiterlijk, die hun kleding zien als een verlengstuk van zichzelf, als iets dat deel uitmaakt van hun DNA.

Deze buitengewone personages hebben de kracht om zichzelf te zijn, stereotypen te ontsnappen en te dragen wat ze willen, wanneer ze maar willen. Voor hen kunnen klassiekers modern zijn, omdat het hun houding is die de kleding uniek maakt.

Al deze ideeën zien we weerspiegeld in de allernieuwste modecollectie van Miguel Vieira. Klassiekers worden modern. De kleuren zijn ingetogen: middeleeuws blauw, wintergroen, likeur, wolkgrijs, kaviaarzwart, truffelwit. Het silhouet is slank en geometrisch, de lijnen puur en gestileerd. De materialen zijn luxueus: wol, kasjmier, alpaca, nepbont, lurex. Bekijk de foto’s maar eens en laat je inspireren voor jouw modelook.

