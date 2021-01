De Turkse ontwerper Serdar presenteerde tijdens de (digitale) Milan Fashion Week voor herfst winter 2021 2022 een collectie voor echte gentlemen waarin ‘stijl’ centraal staat. De materialen zijn zorgvuldig gekozen. Het leer is recycled, net zoals ritsen en knopen. De focus ligt op de snitten die vakmanschap verraden.

De luxueuze items in jersey en nylon krijgen een moderne touch dankzij de ‘Paw Print’, een fantasie die door Serdar ontworpen is. Denim komt in zachte en comfortabele versies. Welk materiaal Serdar ook gebruikt, het is zacht, cozy, praktisch en elegant (deze materialen laten je alle bewegingsvrijheid), terwijl de kleuren ingetogen zijn: wit, zwart, camel, bruin en beige.

