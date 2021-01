Minimalisme, scherpe lijnen, uitgelezen materialen, vakmanschap. Je zou zò weglopen in de outfits van de herencollectie van Solid Homme voor herfst winter 2021 2022.

Voor de eerste keer presenteert de bekende Zuid-Koreaanse ontwerper Woo Young Mi, oprichter en CEO van twee internationaal geprezen confectiemerken voor heren, haar eerstgeborene, SOLID HOMME, tijdens de Milan Men’s Mode week. De allernieuwste collectie voor herfst winter 2021 2022 van SOLID HOMME biedt een frisse kijk op de meest emblematische stukken van de afgelopen 30 jaar. De klassiekers zijn aangepast aan de nieuwe levensstijlgewoonten en behoeften van de hedendaagse man. Een originele herinterpretatie levert een slanke en verfijnde garderobe op. Kortom, Solid Homme presenteert “NEW olds”, klassiekers met een eigentijdse urban feeling die passen in hedendaagse leven.

De silhouetten van de collectie zijn een mix van architectonische smaak en minimalisme. De snitten zijn scherp en uitgesproken, de details gedurfd. De bovenkleding, de belangrijkste focus van de collectie, varieert van regen- en winddichte dusterjassen en trenchcoats met meerdere zakken tot duffeljassen en cabanjassen met asymmetrische en oversized details. De technische materialen en het matte leer van bomberjacks worden afgewisseld met de visgraatwol van lange jassen met een riem en dubbele rij knopen.

Onder de jassen worden gelaagde outfits geshowd: comfortabele looks bestaande uit jersey truien en joggingbroeken of utilitaire jacks met knoopjes gestyled met cargobroeken met tweekleurige wollen, opgestikte zakken. Elders worden de sweatervesten “NEW SOLlD” van jacquard mohair gecombineerd met een retro-stijl corduroy broek. Pakken met one breasted jasjes krijgen een meer ontspannen pasvorm door middel van aflopende schouders.

Bekijk de foto’s en laat je inspireren voor jouw modelook.

