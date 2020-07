De zon is er. Tijd voor korte broeken. Of voor je (zijden) boxershorts. Want volgens de modetrends voor zomer 2020 mag je deze zomer in boxershorts over straat.

Loop jij het liefst in een korte broek? Prima! Volgens de modetrends voor zomer 2020 mag het. Korte broeken maken al jaren deel uit van de herengarderobe. Bovendien zijn ze niet meer voorbehouden aan een dagje aan zee of in de bossen. De korte broek kan namelijk ook heel ‘urban chic’ zijn. Je moet ‘m dan wel even goed combineren natuurlijk.

Een mooie, korte broek met bandplooi en misschien wel een fantasie krijgt een geklede allure in combinatie met een overhemd en een klassieke zomertrui. Afhankelijk van het weer en de gelegenheid draag je er sneakers of leren sandalen onder.

Een andere meer casual look combineer je met kaki shorts en een overhemd of sweater in een of andere exotische print (Hawaï thema’s bijvoorbeeld zijn weer terug in de mode). Voor een stoere look kun je er halfhoge veterlaarzen onder dragen. Deze look is minder ‘urban’ dan de look hierboven, maar zeker zo interessant.

Last but not least hebben we dan ook nog de boxershorts. Verschillende modehuizen, waaronder Versace, Etro en Fendi, stuurden hun modellen in zijden boxershorts de catwalk op. De shorts werden met mooie overhemden en jasjes gedragen. Ook bij het bekende modehuis Dsquared2 zagen we boxershorts op de catwalk voorbij komen, maar die werden geshowd met spijkerbroeken met een lage taille. De zijden boxershorts kwamen erboven uit en droegen daarmee bij aan de look.

Bekijk de foto’s maar eens en laat je inspireren.

