Met effen overhemden ga je op safe. Met streepoverhemden straal je business en vertrouwen uit. Maar er is meer onder de zon. De modetrends voor zomer 2020 laten overhemden met bonte fantasieën zien. Zelfs het Hawaï shirt is terug. Dragen!

De combinatie mannen en modeprints ligt nog steeds wat moeilijk. Er zijn mannen die erbij zweren, maar het merendeel houdt zich er verre van. Toch kan een kleurrijke fantasie in het hoogzomerseizoen heel goed voor je werken. Kom eens uit de comfort zone, laat je inspireren door de nieuwste modetrends voor zomer 2020. Doe eens ‘gek’!

Alhoewel, zo gek zijn die fantasieën helemaal niet. Er zijn zitten zelfs superklassiekers bij die het op een spijkerbroek heel goed doen. Andere fantasieën zijn daarentegen zo jolig dat iedereen begrijpt dat je er de draak mee steekt. Zoals altijd ligt het eraan hoe je iets draagt.

Met een overhemd met fantasie over een wit T-shirt of hemd, met daaronder een spijkerbroek, of shorts, kan het niet misgaan. Experimenteer met je look, ontwikkel een eigen stijl. Zoek je grenzen op, ook in je kledingstijl.

Bekijk onze streetstyle foto’s maar eens en laat je inspireren!

