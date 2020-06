Niet iedereen houdt van een hoed, maar als je ‘m met een zekere stijl en in de juiste context weet te dragen, dan is het een topper. We hebben twee streetstyle looks met hoed voor je. We spotten deze looks tijdens de modeweek in Milaan. Het zijn twee creatieve looks met een ‘dandy’ twist. Laat je erdoor inspireren als het idee om deze zomer met een hoed door het leven te flaneren je aanstaat.

Een hoed voor hem. Mode trends zomer 2020 en streetstyle

ADVERSUS