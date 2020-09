Ga jij deze winter voor – zoals altijd – voor sneakers of een klassieke veterschoen? Of breng je variatie in je modelook aan met Chelsea boots of misschien wel hoge laarzen? De schoenentrends voor herfst winter 2020 2021 bieden een overvloed aan keuze. We lichten een drietal laarzen uit.

Met de klassieke Chelsea boot kan het niet misgaan. Deze korte laarzen laten zich letterlijk overal bij dragen. Het modehuis Ermenegildo Zegna speelde met verschillende leerkleuren en structuren waardoor de boots een trendy twist meekrijgen.

Klassieke laarzen – met als inspiratie de paardrijlaars – zijn terug in beeld (de mode voor herfst winter 2020 2021 heeft zich opvallend vaak laten inspireren door de paardrijkostuums) en je draagt ze over je broek.

Dit is overigens een trend die geldt voor alle typen hoge laarzen: broeken dragen we in herfst winter 2020 2021 in onze laarzen.

Een derde laarzentrend die we je signaleren, is die van de grote, zeg maar lompe laarzen met dikke trackzolen. Deze trend kwamen we op meerdere catwalks tegen. Het is een nieuwigheid, zo eentje waar je een beetje mee kunt shockeren. Vind je het leuk, ga er dan voor!

