Geen scheuren en gaten, geen bleekvlekken, een stoned washed effect, geen lage taille, maar ook geen hoge taille, maar ‘gewone’ basic spijkerbroeken. De denim trends voor zomer 2020 laten een heel ingetogen beeld zien. Skinny en slim fit zijn oké, als je spijkerbroek maar niet al te strak zit en niet teveel tekent. Carrot jeans die naar onder toe smaller worden, zijn ook van de partij. Net zoals de modellen zijn ook de denim kleuren klassiek: middenblauwe tinten, grijs, wit en zwart.

Hoe eenvoudiger je look, hoe belangrijker de lijnen en volumes van de kledingstukken die je draagt.

Voor een coole look draag je je spijkerbroek met een T-shirt en een paar gympen. Niets bijzonders dus. Of toch wel: wat je draagt, moet als gegoten zitten. Je spijkerbroek, je T-shirt. Het lijkt heel simpel, maar hoe simpeler, hoe beter je op het model, de vormen, lijnen en volumes moet letten.

Verder vraagt zo’n basic look om een coole haarsnit en een goede lichamelijke vorm. Als je voor zo’n Less is more look gaat, moet je basis in orde zijn. Investeer dus niet alleen in kleding maar besteed tijd en aandacht aan sporten, je voedingspatroon en je haar. Bekijk de streetstyle foto’s maar eens en laat je inspireren.

