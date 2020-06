Straatmode zomer 2020. Van top tot teen in kaki

Zin in een stoere maar casual look? Dan is de utility trend vast iets voor jou. De modetrends voor lente zomer 2020 laat weer flink wat ‘workwear’ invloeden zien.

De modetrends voor lente zomer 2020 laten – zoals dat heet – ‘utilitarian’ invloeden zien. De utility trend blijft ons achtervolgen. De modeontwerpers laten zich keer op keer weer inspireren door de zogenaamde ‘workwear’. Dat vertaalt zich in baggy broeken, cargo broeken en overhemden met grote, opgestikte zakken. Kleuren als legergroen en kaki horen ook in dit plaatje thuis.

Op de streetstyle foto’s op deze pagina zie je hoe je zo’n utility look kunt dragen. Eigenlijk is het vrij eenvoudig. Met een baggy broek en een overhemd met zakken ben je al een eind op weg. Rol de mouwen van het overhemd of de hes (zoals op de foto) maar op! Verder maak je de look af zoals je wilt. Persoonlijk zouden wij in plaats van het nethemd liever een T-shirt zien. De sneakers met rode veters zijn opvallend en mogen wat minder, maar then again… over smaak valt te twisten.

