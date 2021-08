Streetstyle herenmode 2021. Het overhemd is het nieuwe colbert

Het overhemd is het nieuwe jasje voor zomer 2021. Comfortabel en stijlvol. Luchtig en stylish. Bekijk onze streetstyle foto’s. Zo draag je het overhemd (met fantasie).

Streetstyle herenmode. Must-have: overhemd met fantasie. Foto: Charlotte Mesman

De covid-epidemie heeft heel wat losgemaakt. Ook in de mode. Na de pantoffelwinter van 2020 krijgt niemand ons meer in het keurslijf. De modetrends voor 2021 zijn casual en comfortabel. Wie wil er nog een jasje aan? Inmiddels is het elke dag casual Friday.

Streetstyle herenmode. Must-have: overhemd met fantasie. Foto: Charlotte Mesman

Streetstyle herenmode. Must-have: overhemd met fantasie. Foto: Charlotte Mesman

Dat betekent niet dat we zomaar iets aanschieten. Integendeel! Tijdens de modeweek in Milaan zagen de heren er picobello uit. Opvallend waren de overhemden met fantasie. Gekleed, stijlvol en luchtig. Vrij van restricties. Blijheid, vrijheid. Met andere woorden: het overhemd (met fantasie) is het nieuwe comfy jasje voor zomer 2021.

Streetstyle herenmode. Must-have: overhemd met fantasie. Foto: Charlotte Mesman

En nu we dan toch alle remmen losgooien, gaan we voor een kleurrijke fantasie: bloemen, tijgers, paisleys, ruitjes, strepen. Alles mag, alles kan. Tot roze streepoverhemden toe.

Streetstyle herenmode. Must-have: overhemd met fantasie. Foto: Charlotte Mesman

Hoe draag je het overhemd met fantasie?

Met een chinobroek en witte sneakers voor een stijlvolle, casual look.

Met een stoere spijkerbroek en (bad)slippers of Birkenstocks voor een alternatieve urban chique look.Met shorts en boots voor een stoere look.

In oversize formaat voor extra comfort en nonchalance.

Dichtgeknoopt of met de bovenste knoopjes open… maar altijd op de blote huid.

Een accessoire om je nek is ook een must. Think: schelpenkettingen, kralenkettingen, goudkleurige kettingen met hangers…

Streetstyle herenmode. Must-have: overhemd met fantasie. Foto: Charlotte Mesman

Streetstyle herenmode. Must-have: overhemd met fantasie. Foto: Charlotte Mesman

Bekijk onze streetstyle foto’s maar eens en laat je inspireren.

ADVERSUS