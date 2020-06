Streetstyle man zomer 2020. Moeiteloos chic in een casual pak

Moeiteloos chic in pak. Zo doe je dat volgens de allernieuwste modetrends voor lente zomer 2020. Eén van de trucjes is om je van top tot teen in dezelfde kleurnuances te kleden.

In deze tijd steken maar weinig heren zich in pak of maatkostuum. Helemaal begrijpelijk. Maar als ik er eentje in blazer met bijbehorende broek voorbij zie komen, dan kijk ik er met plezier naar. Een eenvoudig, niet-pretentieus casual pak staat elke man goed.

Een soepel ongevoerd jasje, een rechte broek, misschien net iets taps toelopend bij de enkels, een paar mocassins, veterschoenen of bootschoenen… Ongedwongen, moeiteloos maar stijlvol.

Hoe casual je je kostuum draagt, hangt van verschillende dingen af. We noemden de snit van je pak en de schoenen al. Verder is ook het materiaal bepalend voor de mood van je look. Linnen bijvoorbeeld is heel casual. En last but not least is het ook belangrijk wat je onder het jasje draagt.

Een T-shirt onder het jasje maakt je look natuurlijk direct sportief en jong. Met een gesteven wit of gestreept overhemd trek je het geheel in het zakelijke. Maar ga je voor een overhemd in de kleur van je pak, dan krijgt je look opeens een heel moderne uitstraling. Hetzelfde geldt voor een overhemd met fantasie, al is daarmee wel wat voorzichtigheid geboden want niet iedereen kan een uitbundige print hebben.

Heb je geen zin in een jasje, dan kun je altijd nog kiezen voor een overhemd met grote zakken volgens de allernieuwste modetrends voor lente zomer 2020. Houd in je outfit zoveel mogelijk dezelfde kleur aan, maar speel met de nuances.

Bekijk de foto’s maar eens en laat je inspireren.

