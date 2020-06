Streetstyle man zomer 2020. Supercool in retro spijkerbroek

Deze stylish modelook voor lente zomer 2020 is ontzettend simpel. Je hebt er maar twee kledingstukken en een mocassins voor nodig om deze modieuze streetstyle look te creëren. Een spijkerbroek met jaren ’70/’80 invloeden en een wit of lichtblauw overhemd. Easy, toch?

Maar pas op: in een look als deze gaat het om de proporties. De lijnen en snitten zijn heel belangrijk. Het overhemd moet de juiste boord met punters (maar niet té) hebben. Ook het uitzoeken van de spijkerbroek luistert heel nauw. De pijpen lopen vanaf de knie net iets uit en de hoge taille zit precies waar-ie zitten moet.

Wil je een streetstyle look als deze nadoen, dan vereist dat enig zoekwerk. Kijk eens bij de grote winkelketens of stap eens een vintage shop binnen.

Verder moet je er natuurlijk ook wel een beetje het type naar zijn. Durf jij je haar lang(er) te laten groeien en een snor te laten staan? Deze look is bedoeld als ‘challenge’ en eye-opener. Er kan zoveel meer in de mode dan je denkt. Laat je inspireren voor jouw zomerlook voor 2020!

ADVERSUS