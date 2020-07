Streetstyle mode 2020. 3x Stijlvolle zomerlooks voor frisse zomerdagen

Het is bijna ironisch dat het blauw-met-wit gestreepte overhemd het in deze tijden van smart working tot één van de hotste modetrends voor zomer 2020 heeft geschopt. Op een moment waarop casualwear verworden is tot de norm, focust de modewereld op het blauwwitte overhemd, synoniem voor business en professionaliteit. Het is interessant om te zien hoe dit item volgens de allernieuwste modetrends in een casual context wordt geplaatst.

Zo is het dit seizoen ontzettend cool om een blauwwit overhemd op een nonchalante manier op een spijkerbroek te dragen. Voor een up-to-date look draag je het open met een wit T-shirt eronder. De spijkerbroek mag je ook vervangen door een klassieke, grijze pantalon. Waar het om gaat, is dat je het overhemd op een nonchalante manier draagt.

Maar er zijn ook andere manieren om de blauw-met-witte streep te dragen. Je mag het te kust en te keur combineren: met hoodies, met sweatshirts, met kleurrijke jacks, met fantasieën. De modetrends voor zomer 2020 spelen met onverwachte combinaties en contrasten.

Waar het om gaat, is dat je overhemd kraakhelder en gestreken is. Het moet frisheid uitstralen. Hetzelfde effect kun je bereiken met een lichtblauw spijkeroverhemd of een chambray-shirt. Vooral combinaties met lichte spijkerbroeken doen het goed. Op frisse dagen haal je er een licht jasje of vest bij.

Bekijk de streetstyle foto’s maar eens en laat je inspireren. Geef jouw modelook 2020 een eigentijdse twist mee door je blauwwit gestreepte overhemden uit de pakken/kantoorcontext te halen.

