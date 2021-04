Streetstyle mode voorjaar 2021. Deze jacks zijn ideaal (en stoer) voor nu

Het mogen dan klassiekers zijn, ze blijven cool en stoer: spijkerjacks, bomberjacks en leren jacks. Het waren de jacks die we de fashion modellen tijdens de Fashion Weeks zagen dragen. Ze maken steevast deel uit van de streetstyle mode en zijn ideaal voor lente 2021.

Kijk je kast er maar eens op na. Wat voor een jacks heb je nog hangen? Zitten er exemplaren die van pas kunnen komen? Denk ook even na over wat je eronder gaat dragen. Een jack over een total white of total black look is direct heel fashionable. Zie bijvoorbeeld het spijkerjack op een witte spijkerbroek met daaronder een wit T-shirt.

Is het nog te koud om enkel in een T-shirt en jack de deur uit te gaan, draag dan een hoodie onder het jack. Of draag een windjack over je spijker/bomber/leren jack. Houd het zo minimalistisch mogelijk.

Kijk ook even naar de accessoires. Niet iedereen is het type voor een oorbel of een ketting, maar past het bij jouw persoonlijkheid gaat er dan voor.

Verder is een hair cut volgens de allernieuwste kapseltrends voor lente zomer 2021 natuurlijk een must om up-to-date voor de dag te komen.

