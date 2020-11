De Fashion Weeks (met slechts een handjevol ‘echte’ modeshows) zijn voorbij. Ons resten de streetstyle foto’s en de modetrends voor herfst winter 2020 2021 die we ervan opstaken. Een item dat we steeds weer op straat zagen opduiken, is het bomber jacket.

Nog geen zin in een gewatteerd jack of een lange winterjas? Begin het koude seizoen met een bomber jacket. Voor een coole look kies je voor een exemplaar met opschriften of opstiksels. Qua kleur heb je alle vrijheid: van lichte, natuurlijke tinten tot klassiek donkerblauw. Ruiten mogen trouwens ook!

Deze jacks laten zich letterlijk overal op dragen. Op spijkerbroeken net zo goed als op een krijtstreepbroek. Juist contrasten zijn fashionable!

Bekijk de streetstyle foto’s en raak ge├»nspireerd. In het lichte bomber jack zie je Belgisch-Koreaans model Eliot Moles le Bailly; in het donkere jack Nederlands model Ole Dautzenberg.

