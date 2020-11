3x Bizarre streetstyle looks, superbizar eigenlijk, maar toch goed voor ideeën voor een mode look conform de allernieuwste modetrends voor herfst winter 2020 2021.

De streetstyle looks bij de Fashion Weeks zijn vaak vrij… hum… bizar. Vooral tijdens de mannenshows kijk je soms je ogen uit. De heren maken het graag bonter dan de dames. Je ziet van alles voorbij komen. Toch is alles wat je ziet, in lijn met de allernieuwste modetrends (in dit geval: winter 2020 2021) en soms kun je er nog iets van opsteken.

Bekijk de streetstyle looks op deze pagina maar eens. Zo zul je ons dus nooit voorbij zien komen. En toch…

En toch zit er in elke looks wel iets waar je (misschien) iets mee kunt. Neem nu die Mickey Mouse fantasie. Als je zoiets op de juiste manier draagt, op een spijkerbroek bijvoorbeeld, kan het best humor zijn. Het overhemd met (taart)punters van een kraag is super seventies en de coltrui eronder is helemaal comme il faut.

De ruitenjas is ook helemaal in-trend voor winter 2020, maar we zouden voor andere (niet gouden) knopen gaan. Een witte spijkerbroek in de winter kan je dag en humor goed doen. In combinatie met een stoere (lichte) trui wordt het een draagbare casual look.

Van de ‘man in rok’ kunnen we de rode bodywarmer wel waarderen. En tegen Kersttijd kan de sjaal met Schotse ruit er ook mee door.

Kortom: de streetstyle looks mogen dan op zich bizar ogen, toch… kunnen wij er wel wat mee. Wat jij?

