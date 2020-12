Mannen in (nep)bontjas of teddycoat? Wat vind jij ervan? De influencers tijdens de Fashion Weeks weten er wel raad mee.

Mannen in (nep)bontjas of teddycoat? Volgens de modetrends voor winter 2020 2021 kan en mag het, maar lang niet iedereen komt er goed mee weg. Bekijk onze streetstyle foto’s maar eens.

Wil je met een (nep)bontjas of teddycoat goed wegkomen, dan moet je aan een paar criteria voldoen: 1. je moet er het type voor zijn, 2. je moet een verdomd goed stijlgevoel hebben en 3. je moet zo’n opvallende coat met nonchalance weten te combineren en dragen.

Kortom, een nepbontjas of teddycoat laat zich niet gemakkelijk dragen, maar onmogelijk is het niet. Veel zal ook van het model en de kleur afhangen. Klassieke modellen zijn eenvoudiger in het dragen. En verder geldt: hoe donkerder de kleur, hoe gemakkelijker (en minder opzichtig) je look.

Laat je gedachten er maar eens over gaan. Warm zijn deze jassen in ieder geval wél! En fashion is FUN (weet je nog?) dus een ‘grapje’ moet kunnen. Als je jezelf maar niet al te serieus neemt, kom je er vast wel mee weg.

