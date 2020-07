Update jouw casual modelook volgens de allernieuwste modetrends voor zomer 2020. Aandacht voor details is het geheim. Bekijk de streetstyle foto’s en doe ideeën op voor jouw look.

Geef je modelook een onverwachte twist mee met stylish details. Zonder te overdrijven. De basis voor een stijlvolle modelook zijn nog altijd gedekte kleuren. Zwart, wit, donkerblauw, grijs. De modetrends voor zomer 2020 mogen dicteren wat ze willen, maar met klassieke tinten kan het niet misgaan.

De extra twist, die stijlvolle, onverwacht hippe of coole touch, komt van de lijnen, vormen, volumes en details. Een zwarte broek met een zwart T-shirt is stylish; knoop een regenjack overdwars over je lichaam en je maakt er iets bijzonders van. Je kunt ook kiezen voor een paar coole ‘blikvanger’-laarzen volgens de allernieuwste modetrends voor zomer 2020, als je durft tenminste.

Een witte broek met T-shirt kun je verpersoonlijken met een paar fun-sneakers en witte sokken. Om die goed tot zijn recht te laten komen, ga je voor ‘hoog water’.

Houd je van een meer serieuze look, combineer dan een rechte, klassieke broek met een T-shirt met opschrift. Haal er een coole zonnebril bij en smeer een flinke hoeveelheid gel in je haar voor een wet look. Klaar ben je!

Bekijk de streetstyle foto’s maar eens en laat je inspireren voor jouw modelook voor zomer 2020. Casual maar cool en stylish!

