Weekend? Vakantie? Dagje vrij? Ga voor een coole look met korte broek volgens de modetrends voor zomer 2020. We hebben een aantal stijlregels voor je.

De modetrends voor zomer 2020 laten volop korte broeken zien. Vroeger behoorden de korte broeken uitsluitend tot de casual wear, tegenwoordig mag je er zelfs mee naar kantoor. Wanneer je ‘m ook draagt, draag ‘m met een zekere stijl. In het weekend kun je kiezen voor een sportieve vrijetijdslook zoals de modellen op onze streetstyle foto’s. Zoals je ziet, geldt: Less is more. Je hebt niet veel nodig om er cool en relaxed uit te zien.

We hebben een paar vuistregels voor je om korte broeken in het weekend of je vrije tijd met succes te dragen:

Je korte broek mag niet te kort, te strak of te onthullend zijn. Breng de mensen om je heen niet in verlegenheid! Met een korte broek tot net boven de knie ga je op safe. Zorg dat er een bepaald idee achter je look zit. Haal niet zomaar iets bij elkaar, maar kies voor een bepaalde stijl. Voor het weekend kan dat sportief of relaxed zijn. Haal stijlen niet door elkaar. Combineer dus NIET een sportieve, korte broek met een streepoverhemd en mocassins. Op een sportieve, korte broek draag je een T-shirt of een relaxede zomertrui. Een paar chino-shorts kun je wél met een overhemd en een paar mooie leren sandalen of mocassins combineren. Draag een sportieve, korte broek bij voorkeur met sportschoenen en sportsokken. Ga je voor een coole, sportieve look zoals op onze streetstyle foto’s, haal er dan ook de juiste modeaccessoires bij: een heuptas die je overdwars over je lichaam draagt, een petje, een stijlvolle rugzak.

Bekijk de streetstyle foto’s maar eens. Deze looks zijn relaxed en cool, zonder dat het er dik bovenop ligt.

