De neo-dandy look is nog steeds ontzettend populair onder de fashionista’s. Deze look is uiterst bestudeerd. Er gaat heel veel werk in zitten. De neo-dandy draagt maatkostuums die nu eens echt op maat zijn gemaakt en maakt zijn look af met unieke modeaccessoires. Gelukkig mag het ook wel iets relaxeder. Het is heel goed mogelijk om de dandy look een casual twist mee te geven. Dat zie je op de streetstyle foto’s op deze pagina.

Maak gebruik van de modetrends voor lente zomer 2020 om een casual neo-dandy look bij elkaar te halen. Ga voor ruitenoverhemden (met paisleys!), voor opgerolde chinos (neo-dandy’s zijn gek op blote enkels) en vervang je riem door een zijden das.

Of ga voor strepen. Vooral blauwwitte strepen zijn altijd enorm stijlvol. Combineer smalle strepen met brede strepen. Speel met de kleuren. Maak je look af met een hoed een paar mocassins, en je look is compleet.

