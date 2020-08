Badslippers met sokken mogen dan deel uitmaken van de streetstyle trends voor zomer 2020, het is even wennen. Toch kan zo’n modelook op slippers waanzinnig cool zijn…

Sommige streetstyle trends zijn bizar of ronduit lelijk. Dat geldt ook voor de ‘badslippers-met-sokken’-trend. Als je zoiets voor de eerste keer ziet, moet je echt even slikken. Tijdens de Fashion Weeks van vorig jaar zomer hadden we het er even moeilijk mee. Helaas (of misschien: gelukkig) went alles. Zo kunnen we de streetstyle look op deze foto nu zelfs waarderen.

Het geheim van deze coole look – want cool is-ie! – zit ‘m natuurlijk in de stijlvolle combinatie. De basis voor deze zomerlook is een klassiek: een bandplooibroek met streeppatroon. Met een wit hemd kan het nooit misgaan. Het zwarte vissershoedje is geheel in trend met de actuele modetrends voor zomer 2020.

Een opvallend stylish detail is de leren riem die aan de zijkant is vast gegespt (iets om te onthouden!). En dan komen we eindelijk bij die badslippers met sokken.

Het grappige is dat de blauwwitte streep mooi aanhaakt bij het streeppatroon van de broek. Het wit van de sokken grijpt terug op het wit van het hemd. Je zou zelfs kunnen zeggen dat er een zekere connectie tussen een vissershoedje en badslippers is. Maar het is de klassieke broek die de hele look hooghoudt. Die broek zegt zoiets als: ik loop dan wel op mijn slippers maar ik ken mijn fashion…

Al met al zit er een soort klassieke harmonie in deze look die uiteindelijk gewoonweg supercool is. Doen!

ADVERSUS