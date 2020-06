Streetstyle mode zomer 2020. Cool in spijkerbroek met T-shirt

De modetrends voor lente zomer 2020? Simpel. Aan een spijkerbroek en een T-shirt heb je genoeg. Tenminste, zo denken de modellen erover. Bekijk onze streetstyle foto’s maar eens. Deze heren hadden net de show van Emporio Armani gelopen. Stuk voor stuk hadden ze voor een heel eenvoudige outfit gekozen.

Een donkere spijkerbroek met een wit T-shirt en een paar veterlaarzen is al goed genoeg voor een coole look. De laarzen mag je zelfs door een paar gympen vervangen. Het witte T-shirt mag ook een donker shirt met opschrift zijn. Een riem is een optional. Less is more geldt nog steeds.

Topmodel Marlon Teixeira houdt het helemaal erg simpel. Hij combineerde een crèmekleurige broek met relaxede fit met een wit shirt.

Je ziet het, je hoeft echt geen bakken geld in een nieuwe zomeroutfit te investeren. Maar waar je wel aan moet werken – en nu komt het – is je lichamelijke vorm. Want wil je wegkomen met zo’n simpele look, dan kun je je geen bierbuik permitteren. Je hoeft niet eens afgetraind of supergespierd te zijn. Gewoon in vorm. En dat is o zo gemakkelijk, want eigenlijk hoef je maar één ding NIET te doen: niet teveel en ongezond eten. That’s all!

