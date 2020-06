Streetstyle mode zomer 2020. Witte sneakers draag je onder alles!

Ooit waren witte sneakers een huge modetrend, een hype. Nu zijn ze gewoonweg een must. Iets wat nooit in je garderobe mag ontbreken.

Witte sneakers hebben de status van ‘evergreen’ verworven. Het begon als een huge modetrend. Iedereen liep er opeens mee, en combineerde ze te kust en te keur. En dat was opvallend want ooit was het ‘not done’ om witte schoenen – of het nu sneakers waren of niet – onder een niet-witte outfit te dragen.

Witte sneakers zijn inmiddels de spijkerbroeken van je garderobe. Je moet er tenminste één paar van hebben. Je combineert ze met spijkerbroeken, met relaxede zomerbroeken en met bermuda’s. Maar je draagt ze ook net zo gemakkelijk onder zomerpakken. Juist onder zomerpakken. Want in de mode draait het nog altijd om contrasten. Contrasten – mits met smaak gecreëerd – zijn trendy.

Waag je je aan witte sneakers, dan is er maar één vereiste waar je aan moet voldoen: ze moeten onberispelijk wit zijn! Voor de rest mag je ze dragen zoals je wilt. Bekijk de streetstyle foto’s voor de allernieuwste modetrends en combinaties voor lente zomer 2020 maar eens, en laat je inspireren.

