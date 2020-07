Zoals goede wijn geen krans behoeft, zo heb je voor een stylish look niet veel nodig. ‘Less is more’ is nog steeds een goede leidraad bij alles waar het op stijl aankomt. Veel fashionista’s bij de Fashion Week schijnen deze filosofie echter niet aan te hangen. Het is één en al showing-off. Maar er zitten altijd wel enkele heren tussen zich wél stijlvol weten te kleden. Zij interpreteren de allernieuwste modetrends voor 2020 zonder dat er al teveel poeha aan te pas komt.

Streetstyle mode zomer 2020. Stylish in zomertrui

De heren op onze streetstyle foto’s gaan stijlvol en – ogenschijnlijk – eenvoudig gekleed. Hun outfit bestaat uit een broek met zomertrui en een paar goed gekozen schoenen. Zelfs een riem komt er niet aan te pas. Natuurlijk zijn de kledingstukken die ze dragen met zorg gekozen en natuurlijk haken ze aan bij de modetrends voor zomer 2020.

Zo zien we op de eerste foto een cargo broek met een simpele zomertrui met ronde hals. De cargobroek is in lijn met de modetrends voor zomer 2020. De tabakskleur van deze outfit behoort tot de meest populaire modekleuren voor zomer 2020 en het combineren van dezelfde kleurnuances (monochrome look) is één van dé modetrends voor zomer 2020. Een andere hint naar de allernieuwste modetrends is de zomertrui die deels in de broek, deels eruit wordt gedragen. Vier modetrends in één look (vijf als we de creeperschoenen er nog bijtellen) maar uiteindelijk is het een vrij simpele, en juist daardoor, stijlvolle look.

Op de tweede foto zien we een nog eenvoudigere look: een lichte raglan trui die is gecombineerd met klassieke zomerbroek met daaronder een paar gympen. De volumes zijn in balans, net zoals de kleurstellingen. Het lange kapsel met baard doet de rest.

ADVERSUS