Voor een coole zomer 2021 mode look, draag je je oversize overhemd opengeknoopt op de blote huid. Groomen is een must!

Streetstyle trends zomer 2021. Zo draag je dat overhemd (open!). Foto: ADVERSUS

Overhemden zijn hét must-have item voor zomer 2021. Overhemden zijn het nieuwe jasje. Of het nieuwe T-shirt. Het is maar hoe je het bekijkt. Feit is dat elke zichzelf respecterend man deze zomer toch op z’n minst wel één oversize overhemd in zijn garderobe moet hebben.

Streetstyle trends zomer 2021. Zo draag je dat overhemd (open!). Foto: Charlotte Mesman

Wat je verder ook nog moet weten, is dat je je oversize overhemd volgens de allernieuwste streetstyle trends voor zomer 2021 OPENGEKNOOPT draagt. En dat betekent niet alleen het bovenste knoopje, maar tenminste drie, vier, vijf knoopjes. Met andere woorden: show die blote bast. Want de overhemden van nu draag je niet alleen open maar ook op de blote huid.

Streetstyle trends zomer 2021. Zo draag je dat overhemd (open!). Foto: Charlotte Mesman

Daarmee ben je er nog niet want die blote bast moet dan ook nog eens adeqaat gegroomd zijn. De meeste heren kiezen hier voor een gladde borst. Dit kun je het beste met een bodygroomer doen. Een tip? Heb je een afgetraind lichaam dan kun je gerust al je borsthaar weghalen; ben je minder in vorm laat dan een waasje staan (stel de bodygroomer op een wat langere haarlengte in).

Streetstyle trends zomer 2021. Zo draag je dat overhemd (open!). Foto: Charlotte Mesman

Wat voor een overhemd vraag je ons? De influencers kiezen graag voor een fantasie omdat je daarmee meer opvalt en die fashionable look creëert waarmee influencers graag scoren. De fashion modellen (die het niet van hun overhemd hoeven te hebben) en die je op onze streetstyle foto’s ziet, kiezen daarentegen graag voor effen en gedekte kleuren of een klassieke streep.

Streetstyle trends zomer 2021. Zo draag je dat overhemd (open!). Foto: Charlotte Mesman

Om deze coole zomerlook helemaal af te maken, kun je er nog een kettinkje of een nektasje bij halen. Bekijk de streetstyle foto’s voor zomer 2021 maar eens en update jouw zomer modelook. Cool!

ADVERSUS