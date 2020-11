Zin in iets anders dan je gebruikelijke winterjas? Bekijk onze streetstyle foto’s. We zochten drie verschillende stijlen voor je uit. Zit er iets voor jou tussen?

Als je op zoek bent naar een coole, casual maar fashionable winterlook dan kun je het beste naar de modellen tijdens de internationale modeweken kijken. Anders dan het modevolk kleden de modellen zich (meestal) vrij casual maar tegelijkertijd wel met net even die touch die laat zien dat ze er wel alles van begrepen hebben. Bekijk de foto’s op deze pagina maar eens. Deze outfits zijn in lijn met de allernieuwste modetrends voor de heren voor herfst winter 2020 2021.

De klassieke lange jas

De modetrends voor herfst winter 2020 2021 laten een sterke terugkeer van klassiekers zien. Zo gaan we weer volop lange winterjassen dragen. Wil je helemaal op chic gaan, ga dan voor een doublebreasted model (wel zo warm). Draag z’n jas over een total black outfit met (zwarte) sneakers voor een coole modelook.

Het gewatteerde jack (en puffer jacks)

Voor een sportief-klassieke look ga je voor een donkerblauw gewateerd jack (The North Face is populair onder de modellen). Draag ‘m over een hoodie en eenvoudige zwarte broek. Een spijkerbroek of jogging broek kan natuurlijk ook.

Zwarte teddy jas

Heb je wel een beetje lef, dan kun je ook aan een zwarte teddy jas denken. Alles staat en valt met hoe je ‘m draagt. Ook deze jas doet het het beste over een eenvoudige casual outfit, ook hier weer liefst in het zwart. Een paar sneakers eronder en klaar ben je.

