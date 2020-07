De modetrends voor zomer 2020 (en ook voor zomer 2021, als we op de dingen mogen vooruitlopen) laten schitterende, natuurlijke kleuren zien. Beige, camel, tabak, crème, vanille, karamel, al dan niet in combinatie met wit. Je kunt er prachtige effecten mee creëren door verschillende nuances bij elkaar te dragen.

Bij wisselvallig zomerweer ga je voor een camel overjas of trench coat. Draag ‘m op een lichte outfit. Je houdt het warm en droog, maar ziet er wel supertrendy uit.

De combinatie van camel (of karamel) en een bleekroze tint is uiterst geraffineerd. Misschien zal niet iedereen zich eraan wagen, maar het is iets om in gedachten te houden.

Verder is het natuurlijk niet alleen een kwestie van kleuren, maar ook van lijnen, vormen en kwaliteit. Bij de grote winkelketens vind je de basics, maar neem ook eens een kijkje in een boetiek of vintage winkel. Combineer een uniek of designer item met (goedkope) basics voor een unieke maar betaalbare outfit. Houd daarbij de modetrends voor zomer 2020 als leidraad aan maar interpreteer ze op je eigen manier.

Bekijk de streetstyle foto’s maar eens en laat je inspireren.

ADVERSUS