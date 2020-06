Streetstyle zomer 2020. Hoe cool en casual ben jij?

De streetstyle mode voor lente zomer 2020 is inspirerend. De looks laten zich maar moeilijk in een hokje plaatsen. Als we naar het modepubliek tijdens de mannenshows kijken, dan zien we bestudeerde dandy looks maar ook outfits waar niet gemakkelijk een etiket voor te vinden is. Prima zo! Dat betekent dat deze heren hun eigen stijl hebben ontwikkeld. Bekijk de streetstyle foto’s op deze pagina maar eens.

Op z’n hoogst kun je deze looks omschrijven als ‘casual’ maar daar zijn ze misschien al te bestudeerd voor. De streetstyle foto met de kapiteinspet (een supertrend voor lente zomer 2020), het strepenjack en blauwwitte trui kun je het etiket ‘marinelook‘ (een andere modetrend die we zomer 2020 veel gaan zien) meegeven, maar een omschrijving die beide looks onder één noemer brengt, zien we zo snel niet. Helemaal goed.

Wel kunnen we ons door deze modelooks laten inspireren. De strepenbroek met gele hoodie is cool, helemaal met die laarzen eronder. De marine-look is een topper, ook al mag het er wat ons betreft wat minder dik bovenop liggen. Maar dat is een kwestie van smaak, en daar heeft deze meneer genoeg van.

En jij? Hoe cool en casual ben jij? Kun jij iets met deze modelooks voor lente zomer 2020?

