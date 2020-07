Slecht zomerweer? Te koud voor shorts en T-shirts? Val niet terug in je winterroutine, maar laat je inspireren door de allernieuwste modetrends voor zomer 2020. Stel creatieve en stijlvolle outfits samen. Het weer mag dan grauw en grijs zijn, zorg ervoor dat jij kleurrijk door het leven gaat.

Layeren is natuurlijk het geheim voor een veelzijdige modelook bij slecht zomerweer. En layeren is tegelijkertijd één van de allermoeilijkste dingen, als je het stijlvol wilt doen tenminste. Het gaat om een balans tussen lijnen en proporties. Zo mag je dat felgekleurde regenjack volgens de allernieuwste modetrends over je blazer dragen, en dan mag je blazer nog langer dan dat jack zijn ook. Voorwaarde is wel dat je er een mooie broek onder draagt.

Een andere ge(s)laagde combinatie is een sportief jack of een spijkerjack onder een klassiek groen regenjack. Haal er een kaki broek met veel zakken (ook dit is een hotte modetrend voor zomer 2020) bij en draag er mocassins (zonder sokken) onder.

Een derde altijd-goed-combinatie is die van het zwarte T-shirt met zwarte broek en een overhemd dat je open draagt. Hierover kun je weer een kleurrijk of klassiek regenjack dragen. Haal er een paar sneakers bij, en je hebt een coole casual look.

Bekijk de streetstyle foto’s maar eens en laat je inspireren voor een hippe en stijlvolle maar vooral ook wind- en waterproof modelook.

