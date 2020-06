Streetstyle zomer 2020. Stijlvolle zomer looks voor heren

Mode inspiratie voor je zomerlook 2020 nodig? Bekijk onze streetstyle foto’s en ontdek dat je alles al in je kast hebt hangen. Het is een kwestie van goed combineren.

Modeontwerper Giorgio Armani draagt elke dag hetzelfde: een donkere broek met daarop een donkerblauw T-shirt. Zijn T-shirts hebben allemaal hetzelfde model en zijn op maat gemaakt. Armani’s look is het schoolvoorbeeld van ‘Less is more’.

Ook tijdens de modeweken (ook voor zomer 2020) zien we dit soort looks vaak voorbijkomen. Je zou de modeheren in twee categorieën kunnen onderdelen: de modieus uitgedoste heren die de allernieuwste modetrends op de voet volgen en de heren die het heel simpel houden (en daarmee misschien nog wel stijlvoller dan hun collega’s voor de dag komen).

Op de streetstyle foto’s op deze pagina zie je drie voorbeelden van modelooks uit de laatste (less is more) categorie. Met een goed gekozen broek, een T-shirt en een paar sneakers kun je al een stijlvolle look creëren. Draag het T-shirt (of de zomertrui) in je broek, rigoureus zonder riem. Let goed op de verhoudingen en pasvormen. Je draagt dan maar weinig maar het moet wel perfect zitten. Neem het voorbeeld aan Giorgio Armani.

