Bella Hadid en Cindy Bruna schitteren in de Michael Kors x 007 reclamecampagne

Het is aan de topmodellen Bella Hadid en Cindy Bruna om de allernieuwste capsule collectie MMK x 007 van Michael Kors in samenwerking met de nieuwe Bond film te interpreteren…

MMK X 007 CAPSULE AND CAMPAIGN – Photo courtesy of Michael Kors

Het is aan de topmodellen Bella Hadid en Cindy Bruna om de allernieuwste capsule collectie MMK x 007 van Michael Kors in samenwerking met de nieuwe Bond film te interpreteren. Vanzelfsprekend brengen de meiden het er geweldig vanaf.

De MMK x 007 capsule collectie staat (of course) in het teken van de glamour wereld van Bond. Zwart en metallics moeten de sferen uit de Bond film oproepen. Voor de gelegenheid komt Michael Kors ook met een nieuwe print: een brandnieuw zwart-met-goud signatuur logo motief.

MMK X 007 CAPSULE AND CAMPAIGN – Photo courtesy of Michael Kors

MMK X 007 CAPSULE AND CAMPAIGN – Photo courtesy of Michael Kors

MMK X 007 CAPSULE AND CAMPAIGN – Photo courtesy of Michael Kors

MMK X 007 CAPSULE AND CAMPAIGN – Photo courtesy of Michael Kors

MMK X 007 CAPSULE AND CAMPAIGN – Photo courtesy of Michael Kors

De collectie die ‘limited’ is, bestaat uit handtassen en reistassen tot badkleding en schoeisel. Het crop T-shirt met de woorden ‘Agent 007’ is ironisch bedoeld, maar tegelijkertijd wel supercool. Want zeg nu eerlijk, een beetje ‘Bond-girl’ zijn eigenlijk allemaal.

MMK X 007 CAPSULE AND CAMPAIGN – Photo courtesy of Michael Kors

Mocht je je verbazen over de zomerse mood van de MMK x 007 collectie, weet dan dat die ontworpen is voor ‘people on the go’. Dus mocht je van de winter onverhoopt de zon opzoeken, dan is de glam Bond-look een optie :-)

MMK X 007 CAPSULE AND CAMPAIGN – Photo courtesy of Michael Kors

ADVERSUS