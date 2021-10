Blumarine zomer 2022: osé, verleidelijk, een tikkeltje ‘bitchy’

Blumarine Show Lente Zomer 2022

We herinneren ons de modeshows van Blumarine tijdens de Milan Fashion Weeks van eind jaren ’90 nog goed. Het waren evenementen waar we ons op verheugden. Het Italiaanse modehuis van Anna Molinari stond bekend om zijn romantische, ultravrouwelijke ontwerpen en verwierf wereldwijde bekendheid met de zogenaamde Bluvi’s, kleine pastelkleurige vestjes die waren afgezet met een gekleurde bontkraag.

Blumarine Show Lente Zomer 2022

Blumarine Show Lente Zomer 2022

De Bluvi’s gingen de modegeschiedenis in maar het modehuis raakte een beetje in de vergetelheid, ook al bleef de Anna Molinari, regina delle rose (‘koningin van de rozen’, vanwege haar passie voor deze magische en sensuele bloemen) stug doorwerken en kwam ze keer op keer met betoverende modecollecties.

Blumarine Show Lente Zomer 2022

Blumarine Show Lente Zomer 2022

De jaren de jaren verstreken, Anna werd er niet jonger op en de tijd brak aan waarop ze haar toverstokje moest gaan overgeven. Dat deed ze in 2019 en wel aan de jonge Italiaanse ontwerper Nicola Brognano (1990). Kort daarop brak de Covid-pandemie uit en bleef het in de modewereld even stil. Misschien kwam deze adempauze het ‘nieuwe’ Blumarine goed uit.

Blumarine Show Lente Zomer 2022

Feit is dat het maison met Brognano aan het roer tijdens de afgelopen Milan Fashion Week in september een collectie de catwalk opstuurde die er niet om loog. De mood voor deze zomer 2022 collectie was nog steeds die van Blumarine, maar dan met een moderne twist die Brognano zelf als ‘more dirty, more bitchy, sexier‘ omschrijft. De collectie knipoogt – zoals zo ongeveer alles op dit moment – naar de jaren ’90 en is geïnspireerd door nineties idolen als Britney Spears en Paris Hilton.

Blumarine Show Lente Zomer 2022

Provocerend, osé, frivool, glam, verleidelijk. Al deze etiketten kun je op de nieuwe modecollectie voor zomer 2022 van Blumarine loslaten. Brognano speelt met transparanties en blote huid. De kleuren zijn levendig, pastels en neon. De Blumarine girls feesten in cargo pants met lage taille, ze flirten in fluorescerende chiffon en verleiden met minuscule hot pants. De geborduurde bikini’s bestaan uit minimale lapjes stof en zijn net zo geschikt voor het strand als voor een wilde party.

Blumarine Show Lente Zomer 2022

De nostalgische Bluvi is terug, ditmaal superkort, en gemaakt van gerecyclede polyester en geregenereerd bont. Bloemen, strass maar ook vlinders – allemaal elementen waar Anna Molinari gul mee strooide – vormen het Leitmotiv van de collectie.

Blumarine Show Lente Zomer 2022

Als Brognano nu ook nog een goede PR-machine achter zich heeft staan (en dat lijkt hij te hebben) dan zou Blumarine het volgens de verwachtingen wel eens wederom tot cultmerk kunnen schoppen.

Bekijk de catwalkfoto’s van de allernieuwste modecollectie van zomer 2022 maar eens. Wat vind jij ervan?

Charlotte Mesman voor TRENDYSTYLE