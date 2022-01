Jordanluca winter 2022 2023

Leitmotiv in de collectie van Jordanluca voor winter 2022 2023 is de ekster, in gestileerde vorm, als symbool voor ‘good luck’. De silhouetten zijn…

JORDANLUCA Herfst Winter 2022 2023

Jordanluca is het modieuze resultaat van Jordan Bowen en Luca Marchetto. Samen creëren deze ontwerpers onder de naam Jordanluca sinds 2018 luxueuze herencollecties met een heel eigen stijl. De collecties zijn modern, avant-gardistisch bijna, een zoektocht naar vernieuwende snitten in combinatie met hoogwaardige materialen.

Leitmotiv in de collectie van Jordanluca voor winter 2022 2023 is de ekster, in gestileerde vorm, als symbool voor ‘good luck’. De silhouetten zijn loom en langgerekt.

JORDANLUCA Herfst Winter 2022 2023

Dit komt vooral tot uiting in de superlange mouwen en broekspijpen. Elk model wordt een soort ‘rock and roll’-vogel, klaar om weg te vliegen.

JORDANLUCA Herfst Winter 2022 2023

Ook de vele glinsterende details hinten naar de ekster, een vogel die – zoals iedereen weet – dol is op edele metalen. In de collectie komen we dan ook veel zilver en goed tegen, maar ook zwart en rood. Want een ander symbool in deze collectie is rode rozen. Ze komen terug op langgerekte mega-truien.

JORDANLUCA Herfst Winter 2022 2023

De blazers hebben geconstrueerde, brede schouders in overdreven jaren ’80 stijl met een futuristische hint. De revers zijn groot en uitgesproken. Opvallende items zijn de doorgestikte parka’s, de fantasieën, de slim fit broeken met superlange boot cut pijpen, en – last but not least – de pakken met kilt, ofwel minirok.

JORDANLUCA Herfst Winter 2022 2023

Dit is geen collectie voor heren die graag onopgemerkt door het leven gaan, maar het is wel een collectie waar je als fashionista niet omheen kunt.