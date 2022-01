JW ANDERSON Man Herfst Winter 2022 2023

JW Anderson showt voor het eerst tijdens de modeweek in Milaan en dat op zich is al een feest. ‘Feest’ is meteen ook het key word van de nieuwe dames- en herencollectie voor herfst winter 2022 2023. Gemiste feesten, feesten die komen gaan. Kostbare momenten die in het teken van vrolijkheid en divertissement staan. De toon is gezet.

Op de catwalk showen jongens en meisjes een bruisende, intense en vermakelijke collectie die is doorspekt met ‘restjes’ feest, zoals je na afloop van een party overal door het huis confetti kunt vinden.

En zo komen we in de nieuwe collectie voor winter 2022 2023 boorden van restjes zakdoek tegen. En restjes parka. Een jurk met een hoepel. Poloshirt en short in extravagante lamé. Gebreid elastiek voor een mouwloze top. Een oog op een jurk. Windjack en legging. Jurk met hoge hals. Leren knopen en gebreide kettingen. Metallic jurken. One shoulder en gedrapeerde jurken. Legging en top met pailletten. Eenvoudige schapenvachtleren jassen en jeans. Stroken en cirkels, en nog eens cirkels. Wilde strepen. Minirok. Bomber jack.

Speels en luchtig. Dat is de mood. Cool.