Iedereen wil wel een keuze maken uit de herencollectie van Dsquared2

Modecollectie Dsquared2 lente zomer 2022. Photo courtesy of Dsquared2

Het Italiaanse modehuis Dsquared2 staat bekend om zijn stoere spijkerbroeken en keerde met zijn zomer-2022-collectie terug naar de roots. Tenminste, voor een deel, want de overbekende, geruite houthakkersoverhemden die het ontwerpersduo Dean en Dan Ten Caten maar al te graag met hun jeans combineren zijn dit keer ver te zoeken.

Op de catwalk van Dsquared2 zien we een stoere, draagbare collectie met oude bekenden maar ook nieuwkomers. Oude bekenden zijn de spijkerbroeken die we al noemden. Voor zomer 2022 komen ze in wilde patchworkversies, in camouflageprints en met afritsbare pijpen. Ook de spijkerjacks hangen van verschillende lappen denim aan elkaar.

Patchwork komt ook terug in de stoere cargobroeken. Maar het is niet alleen maar workwear dat de klok slaat. Want tussen al die stoere mannen broeken schitteren metallic broeken en broeken in zwart hoogglans.

De zomertruien zijn grof gebreid, soms zelfs met vintage gaten. Een andere klassieker is het leren motorjack dat met een slim fit spijkerbroek wordt gepresenteerd.

Opvallend zijn ook de donkerblauwe en zwarte blazers met opengewerkte mouwen of in een moderne smoking versie. Een supercool mooi is lange parachute-jack (ziehier een nieuwkomer). In dezelfde lijn van dit jack ligt – wat wij zouden willen noemen – de parachute-broek. Aan hun voeten dragen de modellen zwarte veterlaarzen met witte veters of sneakers.

Het is een mix van stijlen, maar altijd stoer en draagbaar. Anders dan de gewoonlijke Dsquared2 collectie maar toch wel als zodanig herkenbaar.

Bekijk de catwalkfoto’s maar eens en laat je inspireren.

