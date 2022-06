Modellen na afloop van de modeshow van Dolce & Gabbana lente zomer 2023

Rechtstreeks vanaf de Men’s Fashion Week in Milaan een fotoreportage van de modellen bij de modeshow van Dolce & Gabbana voor zomer 2023. Doe kapsel en mode ideeën voor jouw look op.

De modehuizen showen hun allernieuwste herencollecties voor lente zomer 2023 en wij zijn erbij. Hier een greep uit de foto’s die we van de fashion modellen na afloop van de modeshow van Dolce & Gabbana voor lente zomer 2023 maakten. Doe ideeën op voor je eigen hair en fashion look.

Enkele minuten na afloop van de modeshow druppelen de modellen in kleine groepjes naar buiten. Zoals altijd zijn ze best bereid om nog even voor een foto te poseren. Afzonderlijk of met elkaar, tussen grappen en grollen door, onder het genot van een sigaret om de spanning weg te nemen.

We maakten een snelle selectie voor je, als voorproefje. In de komende tijd zullen we je meer vertellen over de kapseltrends en modelooks die wij van de fashion modellen opdeden. Want hun looks zijn trendy, misschien nog wel hipper dan die we op de catwalks voorgeschoteld krijgen.

