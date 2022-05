Zo is je modelook in één keer up-to-date

Er is een truc die jouw modelook in één keer up-to-date maakt, namelijk: je van top tot teen in dezelfde kleur kleden.

Monochrome looks zijn dé modetrend voor lente zomer 2022. Photo courtesy of Fendi

Monochrome looks zijn dé modetrend voor lente zomer 2022. Dit betekent niet anders dan dat je je van top tot teen in dezelfde kleur kleedt. Je kunt hierbij kiezen voor kant-en-klare combinaties die de ontwerpers of modeketens voor je bedacht hebben maar je kunt de combinaties ook zelf leggen.

Monochrome looks zijn dé modetrend voor lente zomer 2022. Photo courtesy of David Catalan

Je hoeft dus niet per se naar de winkel om met deze modetrend te experimenteren. Heb je even wat tijd, duik dan maar eens in je kledingkast en rangschik je items naar kleur. Hang alle kleuren die in elkaars richting komen bij elkaar en stel daar looks mee samen. Wedden dat je tenminste drie outfits bij elkaar haalt?

Monochrome looks zijn dé modetrend voor lente zomer 2022. Photo courtesy of Fendi

Qua kleuren kun je alle kanten op. Zwart (officieel geen kleur, maar goed) is terug in de mode en total black looks zijn cool. Felle kleuren, zoals neon tinten, zijn super modieus maar niet iedereen zal zich lekker voelen in een fuchsia broekpak.

Supercool, geraffineerd en meer bescheiden zijn de outfits in pastels zoals we die bijvoorbeeld bij Fendi zagen. Denk daarbij aan zachtgroene of bleekgroene tinten. Je kunt natuurlijk ook combinaties met naturel kleuren leggen. Die heeft iedereen wel in de kast.

Monochrome looks zijn dé modetrend voor lente zomer 2022. Photo courtesy of Etro

Bijkomend voordeel van monochrome outfits is – mocht je daar behoefte aan hebben – dat ze optisch langer maken, zeker als je een lange broek draagt. Alle reden dus om ermee te experimenteren.

Tot slot nog een paar tips: 1. doorbreek de monotonie van monochrome looks met fel gekleurde accessoires en 2. ga voor items met minimalistische snitten voor een extra coole look.

ADVERSUS