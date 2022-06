Een cool overhemd is een mode must-have voor zomer 2022

Modetrends man zomer 2022. Oversized overhemden. Foto Charlotte Mesman

In de zomer grijpen we voor casual looks vaak automatisch naar T-shirts. Daarmee kan het niet fout gaan. Je ziet er altijd cool en relaxed in uit. Maar wil je je modelook een extra twist meegeven (lees: het coolheidsgehalte van je look opkrikken), experimenteer dan ook eens met een overhemd.

Daarbij moet je natuurlijk niet denken aan het geijkte kantooroverhemd met stijve boord en keurige strepen. Die houd je maar voor kantoortijden. In je vrije tijd wil je een comfortabele, ontspannen look en dus ga je voor oversized overhemden. Die mogen van katoen zijn maar ook van linnen of zelfs satijnachtige materialen, zoals dat de modetrend voor lente zomer 2022 is.

Om die coole modelook te creëren, is het verder heel belangrijk dat je deze overhemden op de juiste manier draagt. Je kunt dat het beste afkijken van de modellen tijdens de Fashion Weeks.

Ze dragen hun oversized overhemden meestal op de blote huid en flink open geknoopt. Draag je je broek met een riem, draag je overhemd dan in je broek. Je krijgt zo een wat gekledere look. Voor een nonchalantere look kun je het overhemd ook van voren in je broek dragen en van achteren laten wapperen. Draag je je broek zonder riem dan mag je het overhemd ook helemaal over je broek dragen.

Modetrends man zomer 2022. Oversized overhemden. Photo courtesy of Etro

De keuze van je broek is overigens net zo belangrijk als het die van het overhemd. Chinobroeken doen het altijd goed. Hetzelfde geldt voor bandplooibroeken. Met een spijkerbroek kan het niet misgaan, zolang je maar voor een wat wijder model gaat. Durfals mogen zich zelf aan een satijnachtige pyjamapakken wagen.

Qua kleur kun je alle kanten op. Supercool zijn total black looks (zwart overhemd, zwarte broek, zwarte gympen) maar ook naturel tinten zijn in-trend. Voor (wederom) de durfals onder jullie zijn er felle kleuren, fuchsia, maar ook roze, en kleurrijke fantasieën. Wat je kiest, is een kwestie van jouw persoonlijke smaak.

