Tijdens de modeweken zijn we niet alleen geïnteresseerd in de nieuwste modecollecties maar ook in de streetstyle. Wat dragen de heren tijdens de Fashion Weeks?

Streetstyle mode tijdens de Milan Fashion Week. De heren bij Dsquared2

Wat dragen de heren tijdens de modeweken? Welke modetrends voor de mannen spotten we tijdens de Milan Fashion Week (damescollecties herfst winter 2022 2023) die eind februari werd gehouden? Die vraag laat zich niet gemakkelijk beantwoorden. Enerzijds hebben influencers en modepeopletjes hun eigen stijl en look, anderzijds hebben ze de neiging hun outfits af te stemmen op de show waarvoor ze (al dan niet) zijn uitgenodigd.

Dat maakt dat je in het modebeeld rond de showlocaties vaak stevige hints naar de collecties van het desbetreffende modehuis te zien krijgt. Daarmee krijg je natuurlijk wel direct ook een idee van de actuele modetrends en de manier waarop we ze zelf op de straat en nu eens niet op de catwalk gaan dragen.

In deze context moet je de streetstyle looks plaatsen die wij bij het Italiaanse modehuis Dsquared2 fotografeerden. Op de catwalk van Dsquared2 voor lente zomer 2022 zagen we voor de heren opvallend veel metallics voorbijkomen, met zilver aan kop.

Dit verklaart bijvoorbeeld het jack met zilverkleurige pailletten dat we door het modevolk zagen dragen. Zo’n item ontdramatiseer je door het met een spijkerbroek te combineren.

Leggings met fantasieën onder shorts of korte broeken is ook een ding dat Dsquared2 in de loop der jaren vaak heeft gedaan, en dus zagen we ook dit in de streetstyle terugkomen.

Stoere oversized gewatteerde jacks en leren jacks, ziedaar andere favorieten van Dsquared2, en zeker ook een modetrend voor 2022.

Andere actuele modetrends die wij spotten, zijn camel jassen, bergschoenen, camouflageprints, en – yep! – rokken voor de heren. Ook op de catwalks voor herfst winter 2022 2023 was deze trend sterk aanwezig. Maar of die trend massaal voet aan de grond gaat krijgen, valt te betwijfelen.

Bekijk de streetstyle foto’s maar eens en laat je inspireren.

