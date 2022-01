ZEGNA herfst winter 2022 2023: comfortabel maar niet conformistisch

ZEGNA Herfst Winter 2022 2023 – Foto ZEGNA

Functioneel en individueel, comfortabel maar niet conformistisch, zo zou je de nieuwe herencollectie voor winter 2022 2023 van Ermenegildo Zegna kunnen omschrijven. Het idee achter de collectie is een ‘formele’ look die moeiteloos van outerwear overvloeit in indoorwear. Het onderscheid tussen outfits voor buiten en binnen komt te vervallen.

ZEGNA Herfst Winter 2022 2023 – Foto ZEGNA

Zegna kiest voor laag over laag en focust op zowel vormen als functionaliteit. Trapeziumvormige jassen worden gedragen over zijden gilets; de anoraks zijn gemaakt van wol; overhemden in fijn leer zijn gevoerd met kasjmier en kunnen alleen of onder blazers gedragen worden, terwijl pullovers en dikke truien bedoeld zijn als bovenkleding.

ZEGNA Herfst Winter 2022 2023 – Foto ZEGNA

De kloof tussen binnen en buiten, boven- en onderkleding, is wazig en continu. Het silhouet is vloeiend en toch scherp, de kledingstukken zijn uniek: jassen en jacks, parka’s, anoraks en pullovers, broeken met pijpen die taps toelopen. Kragen, zakken en sluitingen zijn voorzien van subtiele details die de outfits ‘beweging’ geven en interessant maken.

ZEGNA Herfst Winter 2022 2023 – Foto ZEGNA

Vormen en functies worden benadrukt door de keuze van hoogwaardige, dikke stoffen en organische kleuren. Gabardine, scuba wol, technische zijde, wollen denim en kasjmier bepalen de texturen van de gelaagde looks.

De kleuren lopen uiteen van zout, ijswit en leisteen grijs tot ebbenhout zwart en mahonie bruin. Het kleurenpalet wordt verlevendigd door de typische Zegna vincuna-wolkleur en verder vintage messing en bordeauxkwarts.