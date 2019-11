Ferrari Roma: la Nuova Dolce Vita

De Ferrari Roma is niet alleen een icoon in Italiaans design, maar tevens de maatstaf in performance in dit segment dankzij zijn V8 turbomotor uit de motorenfamilie die vier jaar op rij tot overall winnaar van de ‘International Engine of the Year’ verkiezing werd uitgeroepen. In deze hoedanigheid levert de krachtbron 620 pk bij 7.500 tpm en is hij gekoppeld aan de nieuwe 8-traps DCT-transmissie die debuteerde in de SF90 Stradale.

Met zijn opvallende flair en stijl is de auto een moderne interpretatie van de zorgeloze en heerlijke lifestyle van het Rome uit de jaren ’50 en ’60. De Roma biedt veeleisende klanten de finesse en verfijning die het ‘la Dolce Vita’ concept volledig tot zijn recht laat komen.

Technische specificaties Ferrari Roma

MOTOR

Type: V8 – 90° turbo

Cilinderinhoud: 3.855 cc

Boring en slag: 86,5 mm x 82 mm

Max. vermogen*: 456 kW/620 pk tussen 5.750 – 7.500 tpm

Max. koppel: 760 Nm tussen 3.000 – 5.750 tpm

AFMETINGEN & GEWICHT

Lengte: 4.656 mm

Breedte: 1.974 mm

Hoogte: 1.301 mm

Wielbasis: 2.670 mm

Drooggewicht**: 1.472 kg

PRESTATIES

Topsnelheid: > 320 km/u

0-100 km/u: 3,4 s

0-200 km/u: 9,3 s

BRANDSTOFVERBRUIK & CO2-EMISSIES

Onder homologatie

* Met 98 octaan benzine

** Met optionele uitrusting