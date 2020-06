8 Fitness-FAQ’s – Dit moet je weten als je je inschrijft bij een sportschool

Als je je besluit in te schrijven bij een sportschool dan zul je tijd moeten vrijmaken om regelmatig te kunnen trainen. Normaalgesproken drie keer per week…

Voordat je je inschrijft bij een sportschool, wil je je natuurlijk eerst goed orienteren. Wat staat je allemaal te wachten? Onze fitness redactie heeft de meest gestelde vragen voor je verzameld en er een lijst van gemaakt. Doe er je voordeel mee!

1) Als ik besluit mij in te schrijven bij een sportschool, hoe lang duurt het dan voordat ik de eerste resultaten zie?

Train je regelmatig, dan zul je al na een paar weken de eerste resultaten zien. Iemand die slank is, zal sneller resultaat zien dan een wat dikker persoon (een laagje vet verhult namelijk je spieren)

2) Als mijn spiermassa toeneemt, moet ik dan een nieuwe garderobe aanschaffen?

Waarschijnlijk wel, maar dit is geheel afhankelijk van de kleding die je draagt. Als je je kleding strak op het lichaam draagt, ga er dan van uit dat je een nieuwe garderobe zult moeten aanschaffen.

3) Ik sport regelmatig en heb mijn doel (een goed gespierd lichaam) bereikt, wanneer kan ik stoppen?

Eigenlijk nooit. Je behoudt je extra spiermassa door regelmatig te blijven trainen.

4) Als ik na een bepaalde periode toch stop met sporten, word ik dan dikker zoals sommige van mijn vrienden beweren?

Nee, je wordt niet dikker. Het is waar dat er van dat gespierde lichaam van sommige ‘body builders’ soms maar weinig over is als zij stoppen met trainen. Of je wel of niet dikker wordt, is afhankelijk van veel factoren, zoals voeding, leeftijd, levensstijl (sommigen eten veel en bewegen weinig, en dan bedoelen we niet alleen de ex body builders…). En aangezien jij geen body builder bent – en je ook een veel minder zwaar trainingsschema volgt – hoef je echt niet zo bang te zijn voor de gevolgen.

5) Moet ik mijn voeding aanpassen?

Als je het maximale uit je trainingen wilt halen, dan zul je daar je voeding op moeten aanpassen. Met aanpassen bedoelen we dat je gezond en uitgebalanceerd moet eten (dus laat de vette happen voortaan staan!)

6) Moet ik mijn levensstijl aanpassen?

Waarschijnlijk wel, als je het trainen serieus neemt tenminste. Als je je besluit in te schrijven bij een sportschool dan zul je tijd moeten vrijmaken om regelmatig te kunnen trainen. Normaalgesproken drie keer per week (meer of minder is ook goed, dat is afhankelijk van het trainingsschema). In elk geval zul je je trainingsdagen in je agenda moeten inplannen.

7) Word ik er sterker van?

Ja, je zult steeds zwaardere gewichten gaan gebruiken. Hoeveel zwaarder? Dat is afhankelijk van een aantal factoren. Het enige wat we je kunnen zeggen, is dat je er absoluut sterker van wordt.

8) Vinden de meisjes me leuker?

Dat hangt van de meisjes af. En tja, een onsympathiek persoon blijft een onsympathiek persoon, ook al traint hij zich suf op de sportschool. Met een brede borstkas alleen red je het niet :-)

ADVERSUS