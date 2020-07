Aankomen en krachttrainen

Heb je het over krachttrainen dan denk je direct aan breedgeschouderde, stevig gebouwde en gespierde mannen. Dat zal wel de reden zijn voor de veelgestelde vraag of je eerst moet aankomen voordat je met krachttrainen begint.

Gelet op de vele vragen die we over dit argument hebben binnengekregen, hebben we besloten om ons artikel van deze week hieraan te wijden. Maar laten we beginnen met een wedervraag. Zeg nu eens eerlijk: lijkt het je logisch dat je eerst moet aankomen voordat je je inschrijft bij de sportschool als je bedenkt dat één van de belangrijkste doelstellingen van trainen nu juist is om vet te verbranden en de magere massa, dat wil zeggen spieren, te kweken?

We denken dat jullie nu zelf wel antwoord kunnen geven op de vraag of je eerst moet aankomen voordat je gaat trainen. Het antwoord is natuurlijk: NEE! Als je het geluk hebt dat je van nature mager bent, maak dan niet de fout om eerst aan te komen voordat je je bij de sportschool inschrijft.

Je hebt er geen idee van hoeveel moeite het je zal kosten om tenslotte je oude vorm weer terug te vinden. Laten we dus voor eens en voor altijd het sprookje uit de wereld helpen: tijdens het krachttrainen wordt vet niet omgezet in spiermassa!

Dus ben je mager en wil je je spiermassa vergroten dan is het recept heel simpel: train regelmatig en houd een evenwichtig eetpatroon aan. Geef de voorkeur aan proteïnerijk voedsel zoals wit vlees (kip bijvoorbeeld), magere kaas (Hüttenkäse bijvoorbeeld) en eieren en beperk de inname van boter, vet vlees, vette sauzen, volle melk en ijs.

Ga je voor het eerst trainen en heb je een laag vetpercentage, dan heb je geluk en bevindt je je in een betere positie dan iemand die een hoog vetpercentage heeft, want bij een laag vetpercentage zul je al na enkele malen trainen resultaat zien. De spieren zijn namelijk beter zichtbaar bij een laag vetpercentage. Ze liggen meer aan het oppervlak en iedere toename van de spiermassa, hoe klein die ook is, zal je al snel kunnen waarnemen.

Wie daarentegen een hoog vetpercentage heeft, zal er goed aan doen om het krachttrainen te combineren met aerobic-oefeningen (step, loopband, fiets) en zal goed op zijn voeding moeten letten. Maar voor beide gevallen geldt: vet helpt niet bij krachttrainen, vet heb je niet nodig om spiermassa te ontwikkelen of breder te worden, noch maakt vet je sterker.

Laten we hopen dat we dit punt duidelijk hebben gemaakt. Dus ben je mager, wees dan blij. Magere mensen hebben een voorsprong in de sportschool, alleen al omdat je je geheel kunt concentreren op het trainen van spiermassa. Laat dat aankomen dus maar voor wat het is. Dat komt vanzelf wel in de sportschool waar je in plaats van vetmassa prachtige spiermassa’s zult ontwikkelen.

ADVERSUS