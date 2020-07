Afslanktips voor luie mannen met overgewicht (die de zomer in vorm tegemoet willen zien)

Lui? Of gewoon te druk om je om je lijn te bekommeren? Teveel aan je hoofd om intensief met je vorm bezig te zijn? Laat dat sixpack dan maar even zitten. Afvallen doe je dit keer anders.

Lui? Of gewoon te druk om je om je lijn te bekommeren? Teveel aan je hoofd om intensief met je vorm bezig te zijn? Laat dat sixpack dan maar even zitten. Maak geen grote plannen, vergeet deadlines (je hebt er op je werk al je buik aan voel). Dit keer doe je het anders. Met baby stappen. Zodat je ongemerkt en zonder al teveel moeite er wat kilo’s afsnoept (figuurlijk dan).

Niet op dieet, maar wel gezond eten

We leggen de lat laag en gaan nu eens niet op dieet. Het uitgangspunt is gewoon lekker en gezond eten. Met het accent op gezond. Niet alleen is dat goed voor je lijn, maar je zult merken dat als je goed eet je ook lekkerder in je vel zit. Houd dat voor ogen.

Je wilt je lichaam zuiveren en gunt je lever rust. Je gaat even lekker detoxen, weg met al die toxinen. In het winkelwagentje stop je vooral groenten en fruit. Je mindert met alcohol, geraffineerde suikers, koffie, vette kazen en vleeswaar. Je herontdekt de pure smaak van het seizoensfruit en de groentes die het land op dit moment oplevert. Na een paar dagen zul je al resultaat zien. Zonder al die giftige stoffen functioneert je lichaam beter en raak je die kilo’s teveel gemakkelijker kwijt.

Bewegen zonder deadline

We hebben nog een paar maanden te gaan voordat de zomertijd aanbreekt. Maar daar gaan we nu eens niet op focussen. We stellen ons andere doelstellingen, gedragsdoelstellingen. Een goede gedragsdoelstelling is bijvoorbeeld: ik ga drie keer per week sporten (in plaats van: in drie maanden moet ik 10 kilo kwijt zijn).

Het voordeel is dat je het bereiken van deze doelstelling zelf in de hand hebt. Anders is dat als je focust op het aantal kilo’s dat je in een bepaalde tijdsbestek moet kwijtraken. Hier heb je immers ook te maken met factoren als hormonen, stress en dergelijke.

Heb je al een tijdje niet meer gesport, loop dan even binnen bij de sportarts voor een check-up. En informeer bij de sportinstructeur ook eens naar de nieuwe ontwikkelingen, zoals TRX. Nieuwe bezigheden werken inspirerend en motiverend. Wie zegt dat het niet leuk kan/mag zijn om aan je lichamelijke vorm te werken?

