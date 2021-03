Afvallen 2021. Koolhydratenfobie? Jojo-effect?

Heb jij een koolhydratenfobie? Heb jij last van last van het jojo-effect? Lubbert jouw huid als je afgevallen bent? Vooral in de lente als we gemotiveerd zijn om af te vallen en onze lichamelijke vorm terug te vinden, vallen we gemakkelijk in deze valkuilen. Hoe kunnen we ze vermijden? Wat – of beter: hoe – moet je eten als je gezond en blijvend wilt afvallen? We hebben vijf vragen en antwoorden voor je. Pak het in voorjaar 2021 (een wel héél bijzonder voorjaar) nu eens echt anders aan!

Vraag 1. Hoe moet je eten als je wilt afvallen? Wat moet je wel én niet doen?

Als we ‘op dieet’ gaan, denken we vaak in termen van ‘mogen’ en vooral ‘niet mogen’. Het is juist deze denkwijze die het moeilijk maakt om je streefgewicht te bereiken. Want iedereen weet dat als je dingen niet mag, je ze juist wél wilt. Zorg daarom voor een positieve insteek. Houd voor ogen dat afvallen vooral een kwestie van gezond eten (en niet van afzien) is. Focus op wat je wél mag. Dat is:

tenminste 3 porties fruit per dag

2 porties (dat mag ook een heel bord vol zijn) groenten per dag

volkoren granen

een compleet ontbijt dat voor een verzadigd gevoel zorgt

tenminste 1 1/2 liter water per dag

tenminste 3 keer per week peulvruchten

tenminste 2 keer per week vis

Als je je deze gezonde eetgewoontes eenmaal eigen hebt gemaakt, wordt het gemakkelijker om oude en ‘slechte’ eetgewoontes vaarwel te zeggen:

vermijd gesuikerde dranken, drink bij voorkeur water of kruidenthee

drink niet meer dan 1 glas alcohol per dag

vermijd vruchtenyoghurt (een concentraat aan suiker)

vermijd light producten die dan wel minder vet maar wel meer suikers bevatten

Vraag 2. Wel of geen koolhydraten (brood, pasta, rijst)?

Elk jaar in het voorjaar steekt de koolhydratenfobie de kop weer op. Maar, zeggen de experts, het heeft geen zin om koolhydraten te mijden. Bovendien bereik je er op de lange termijn niets mee. Zonder koolhydraten worden we humeuriger, prikkelbaarder, krijgen we lekkere trek en gaan we op zoek naar suikers. Bovendien houden we onszelf een beetje voor de gek want het gewicht dat de weegschaal aangeeft, geeft een vertekend beeld omdat een eventueel gewichtsverlies te wijten is aan het verlies van de koolhydraatvoorraad in de spieren en uitdroging. Daarbij komt dat dit gewichtsverlies maar tijdelijk is. Zodra je weer koolhydraten gaat eten, kom je weer aan, misschien zelfs wel weer dan voorheen. Op deze manier creëer je het zogenaamde jojo-effect dat nu juist vermeden moet worden.

Vraag 3. Waarom val je niet over je hele lichaam gelijkmatig af? Waarom zijn er zones (bijvoorbeeld je gezicht) waar je eerder afvalt en zones die er langer over doen?

Dat heeft alles met hormonen te maken. Als je van middelbare leeftijd bent bijvoorbeeld, zal het lichaamsvet zich eerder in het centrale gedeelte van je lichaam ophopen, dus rond je taille, op je heupen en je borstkas. Je benen en je gezicht vallen sneller af.

Vraag 4. Hoe voorkom je dat de huid op je buik gaat ‘lubberen’ als je afvalt?

Als je een gezond en uitgebalanceerd voedingspatroon aanhoudt en je jezelf geen onnodig strenge restricties oplegt, valt het in de regel wel mee met een ‘teveel aan huid’. Het advies is dan ook om te strenge diëten te vermijden en om vooral gezond te eten (ook je huid en de elasticiteit daarvan varen er wel bij). Als je echter veel overgewicht hebt en een grote hoeveelheid kilo’s moet afvallen, dan is het belangrijk om dit effect te voorkomen door je ‘dieet’ (lees: gezond voedingspatroon) te combineren met regelmatige en specifieke lichaamsactiviteiten. In dat geval is het aan te raden om een specialist te raadplegen.

Vraag 5. Er wordt altijd gehamerd op het belang van voldoende vezels. Maar waarom eigenlijk?

Voedingsvezels zijn al die stoffen die niet door je dunne darm worden verteerd of opgenomen. Ze worden daarom ook wel ballaststoffen genoemd. Je kunt ze verdelen in oplosbare (fermenteerbare) en onoplosbare (niet-fermenteerbare) vezels. Het merendeel van de voedingsstoffen bevatten een mix van deze twee.

Oplosbare vezels zijn te vinden in fruit, peulvruchten en granen zoals haver. Ze versoepelen de darmtransit, vergroten het verzadigingsgevoel, verminderen de opname van suikers en hebben een prebiotische werking (ze bevorderen de groei van gezonde bacteriesoorten).

Onoplosbare vezels zijn te vinden in gedroogd fruit, groenten en volkoren granen. Ze trekken vocht aan waardoor het volume in de darmen toeneemt hetgeen de stoelgang bevordert. Bovendien stimuleren ze de beweeglijkheid van de darmen.

Om al deze redenen is het belangrijk om elke dag voldoende voedingsvezels te eten. Deze gezonde gewoonte helpt ook om vele ziekten zoals diabetes en verschillende tumoren te voorkomen.

