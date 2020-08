Afvallen, een kwestie van lichaam en geest

Sta jij iedere dag zuchtend en steunend op de weegschaal om te constateren dat de naald, ondanks al je inspanningen, maar niet omlaag wil? Sport je drie keer per week maar nemen de vetrolletjes toe in plaats van af? Sla je al weken alle ‘verkeerde’ dingen af maar zit je broek nog altijd even strak? Dan zit het probleem misschien ergens anders: namelijk tussen je oren.

Steeds vaker wijzen artsen en dietologen erop dat afvallen niet alleen een lichamelijke kwestie is, maar dat het ook alles met je geestelijke gemoedstoestand te maken heeft. Wil je resultaten bereiken, dan zijn lichamelijke inspanningen als trouw iedere dag een rondje joggen of de trappen nemen in plaats van de lift, blijkbaar niet genoeg.

Om af te vallen, moet je goed in je vel zitten. Dat klinkt misschien tegenstrijdig want je hebt je juist voorgenomen om te gaan lijnen, omdat je níet goed in je vel zit vanwege die kilootjes teveel. Maar anderzijds geeft het ook wel weer aan hoe nauw lichaam en geest met elkaar verbonden zijn. Sterker nog, je kunt ze gewoon niet loskoppelen.

En dat weten we ook wel. Iedereen heeft wel gemerkt dat lijnen veel gemakkelijker vol te houden is, als je je goed voelt, als je overtuigd bent en als je het naar je zin hebt. En iedereen weet ook, dat als het even tegenzit, we zo weer naar de chocolade grijpen.

Eigenlijk is het allemaal heel simpel. Om die paar kilootjes kwijt te raken, is het dus vooral belangrijk om te weten in welke situaties we geneigd zijn meer (en sneller) te eten. Is het verveling? Eten we uit frustratie? Of is het vooral de stress die ons ertoe aanzet om, ook tussen de maaltijden door, een bezoekje aan de koelkast te brengen?

Heb je eenmaal vastgesteld welke situaties je ertoe brengen om meer te eten dan gewoonlijk, dan is het zaak om deze situaties zoveel mogelijk te voorkomen. Natuurlijk spelen ook andere factoren, zoals erfelijke aanleg en lichamelijke oorzaken een rol, maar vaker dan je denkt zijn onze kilootjes vooral het gevolg van een lifestyle die teveel van ons vergt (of een lifestyle waarin we teveel van onszelf vergen). Denk daar maar eens over na als de naald weer eens naar de verkeerde kant uitslaat.

